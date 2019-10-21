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Altay 28 yıl sonra kazandı 'da kötü gidişat sürüyor

Altay 28 yıl sonra kazandı Altınordu'da kötü gidişat sürüyor

21.10.2019, 10:42

1. Lig'de oynanan derbisinde Altay, 'yu mağlup ederek rakibine karşı 28 yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Altınordu'da ise kötü gidişat sürüyor.

1. Lig'in 8. haftasında 'in iki köklü takımı ve Altay, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altay, Altınordu'yu Paixao (2) ve Murat Uslu'nun golleriyle mağlup etti. Profesyonel liglerde rakibine karşı en son 16 Mart 1991 yılında kazanan Altay, söz konusu galibiyetle bu kötü istatistiğe de son verdi.

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