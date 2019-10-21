Altay 28 yıl sonra kazandı Altınordu'da kötü gidişat sürüyor

TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altay, Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek rakibine karşı 28 yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Altınordu'da ise kötü gidişat sürüyor.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'in iki köklü takımı Altınordu ve Altay, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altay, Altınordu'yu Paixao (2) ve Murat Uslu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Profesyonel liglerde rakibine karşı en son 16 Mart 1991 yılında kazanan Altay, söz konusu galibiyetle bu kötü istatistiğe de son verdi.