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’da hücumcular formda

Altay’da hücumcular formda

22.10.2019, 10:31

1. Lig’de zirve mücadelesi veren ’da, atılan 14 golün 12’sini hücum oyuncuları kaydetti. Altay, hücum bölgesinde oynayan 4 oyuncusundan da verim alıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, hücum bölgesinde oynayan 4 oyuncusundan da verim alıyor. Bu sezon ligde ilk 8 haftada 14 gol atan siyah-beyazlılarda 12 gol hücum oyuncularından geldi.

HÜCUMCULAR 'GOL' ÜRETİYOR
Geçen sezonun gol kralı Paixao, bu sezon ilk 5 haftayı boş geçmesine rağmen, son 3 haftada 5 gol atarak yeniden form kazandı. Takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Portekizli yıldızı, 3 gollü Putsila ve 2'şer gollü Kappel ve Tatos takip ediyor. Bu 4 oyuncu toplamda 12 gol atarken, birlikte gösterdikleri uyumla da rakiplere korku salıyor. İzmir ekibindeki gol krallığının dışında asist krallığı yarışı da ön planda. Siyah-beyazlılarda Kappel 4, Tatos 3 ve Putsila 1 asistle takımdaki skor yükünü çekiyor.

İHA

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