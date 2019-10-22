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'da yeni hedef

Altay'da yeni hedef Menemenspor

22.10.2019, 13:17

1'inci Lig'de Altınordu'yu 3-0 yenerek 2'de 2 yapan 'da gözler şimdi de cumartesi günü oynanacak Ekol Göz derbisine çevrildi. Önceki hafta 'nda konuk ettiği 'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta da stadı kiraladığı Menemen ekibini ağırlayacak.

Önceki hafta Menemen İlçe Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta da stadı kiraladığı Menemen ekibini ağırlayacak. Altay taraftarları batı tribününde, Menemen seyircisi ise maraton tribününde yer alacak. Altay, sarı-lacivertli takımı yenerek bu sezon ilk kez 3 haftalık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı stoper Gençer forma giyemeyecek.

Menemenspor'un çıkışta olan bir takım olduğunu dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Menemen'in son olarak evinde oynadığı Erzurumspor maçını izledim. Çok mücadeleci, diri bir takım. Hücumda etkili oynuyorlar. Biz ev sahibi gözüksek de sonuçta onların sahasında oynayacağız. Zorlu bir maç olacak. Altınordu karşısında olduğu gibi iyi konsantre olmalıyız" dedi. Hakemleri dikkatli olmaya davet eden Töraydın, "Altınordu maçında net bir golümüz, bir de penaltımız verilmedi. Galip geldiğimiz için görülmedi, ancak maç berabere bitebilirdi" yorumunu yaptı.

DHA

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