Altay bu yıl kendini aştı

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay, bu sezon ilk 8 haftada geçen sezonki performasından 6 puan daha fazla topladı. Geçen sezon 8'inci hafta sonunda 11'inci sırada yer bulan İzmir temsilcisi bu kez 4'üncü basamağa yerleşti.