Altay bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur müsabakaları kapsamında Altay ile Görele karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip mücadeyi Hasan Namazcı'nın attığı golle 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu maçında TFF 1'inci Lig ekibi Altay evinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Görelespor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı. Altay'ın galibiyeti müsabakanın 90+1'inci dakikasında konuk ekipten Hasan Namazcı'nın kendi kalesine gol atmasıyla gerçekleşti. Altaylı taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken, Giresun temsilcisini yalnız bırakmayan Görelespor seyircileri kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

3'üncü dakikada Altaylı Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Leandrinho kaleci İsmail'den sıyrılırken topun kontrolünü kaybetti. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'uncu dakikada Yasin'in ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsamettin'in karşı karşıya vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.

30'uncu dakikada ev sahibi ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Hüsamettin'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

43'üncü dakikada Yılmaz ceza sahası dışından sert vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada konuk ekipten Mikail'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Aydın'ın sektirdiği top kornere gitti.

57'nci sol çaprazdan Hakan çok sert vurdu, top üst direği sıyırarak auta gitti.

70'inci dakikada Adamu'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda kaleci İsmail köşeye giden topu kornere tokatladı.

78'inci dakikada Yasin sağdan kesti, altı pasta Hüsamettin dokundu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+1'inci dakikada sağdan Leandrinho'nun kale önüne yaptığı ortada Görelesporlu Hasan Namazcı ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0. Altay bu skorla tur atlayan taraf oldu.