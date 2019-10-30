Altay'da Özden Töraydın'dan taraftara mesaj

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı zorlu Hatayspor maçına hazırlanan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, taraftarların hata yapan oyunculara sahip çıkmasını istedi.

İç sahada 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçında hatalı bir gol yiyen kaleci Emre ve fırsatları harcayan Putsila'yı bazı taraftarların yuhaladığını belirten Özden Töraydın, "Taraftarı anlıyorum, çok iyi bir takım izlemek istiyorlar ancak eleştiriler ağır olmamalı. Her oyuncu hata yapacak. Ligde bütün kaleciler hata yapıyor. Yuhalamalar olursa oyuncunun motivasyonu düşer" dedi.



"İyi günde, kötü günde futbolcuya sahip çıkmalıyız" diyen Sportif Direktör Töraydın, "Bunun örneğini daha önce 2. Lig'deki şampiyonluğumuzda yaşadık. Fatih Gül çok tepki görüyordu, ancak son haftalarda müthiş oynadı ve şampiyonlukta katkı sağladı. Bir galibiyetle şampiyon olmadığımız gibi bir mağlubiyetle hedeften kopmuyoruz" şeklinde konuştu.



Hatayspor deplasmanının 6 puan değerinde olduğunu anlatan Töraydın, "Yukarıya oynuyorsak kazanmalıyız. Zirveyle orta sıralar arasında puan farkı yok. Stratejik olmak lazım" yorumu yaptı. Abdülkerim'in cezalı olduğu Altay'da sakatlığı bulunan Erhan'ın durumu belirsiz.



"KUPADA ZORLANIYOR"

Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon çıktığı ikinci maçında da galibiyete güçlükle uzandı. Kupada önceki turda deplasmanda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Mardin Büyükşehir Başakspor'u uzatmalarda 2-0'la geçen siyah-beyazlılar, dün de yine BAL takımlarından Görelespor'u 90+1. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle dize getirdi. Zorlansa da kupada yoluna devam edip adını 5. tura yazdıran İzmir ekibinde altyapıdan yetişen stoperler Cenk ve Kutay ile sol bek Kadir performanslarıyla geçer not alırken, oyuna sonradan giren sağ kanat Eren de tribünlerden alkış aldı. Forvet Hüsamettin ve sol kanat Oğuzhan ise eleştirilen isimler arasında yer aldı.