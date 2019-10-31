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'ın hesabı

Altay'ın Hatayspor hesabı

31.10.2019, 14:25

1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda zirve ortağı 'la karşılaşacak Play-Off hattındaki , galip gelerek hem zirve yarışına tutunmayı hem de rakibine karşı galibiyet özlemini dindirmeyi planlıyor.

Zirvenin 2 puan gerisinde yer alan 15 puanlı siyah-beyazlı takım kazanması halinde Hatayspor'u 2001 yılından bu yana ilk kez mağlup etmiş olacak. Hatay ekibine karşı son zaferini 18 yıl önce 29 Şubat 2001'de İzmir'de 3-0'lık skorla elde eden İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı 6 müsabakadan 5 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı.

SAĞ BEK ERHAN'IN SAKATLIĞI MORELLERİ BOZDU
Bu arada siyah-beyazlılarda sağ bek Erhan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Menemenspor yenilgisinde sakatlanan defans oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildi. Altay'da sakat Erhan ve sarı kart cezalısı stoper Abdülkerim de forma giyemeyecek. Cezası sona eren stoper Gençer ilk 11'deki yerini alacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, son haftalarda sol bekte görev alan Murat'ı asıl görev yeri olan sağ beke monte edip, sol bek Özgür'e ilk 11'de görev verecek.

DHA

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