Altay S.O.S veriyor

İzmir ekibi, Menemen ve Hatayspor’un ardından Fatih Karagümrük’e de yenilerek Play-Off hattından uzaklaştı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan Altay, üstüste Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor'un ardından evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ligde 8. haftayı 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, peş peşe aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini kaybedip 11. hafta sonunda 15 puanda kalarak zirveden iyice uzaklaştı. Taraftar baskısı oluşturmak için kiraladığı Menemen İlçe Stadı'ndaki ilk maçında Bursaspor'u dize getiren Altay, daha sonra aynı statta çıktığı Menemen ve Karagümrük randevularından gol atamadan eli boş ayrıldı.

TOPLANTI YAPILACAK

ALTAY'IN İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e de yenilmesinin ardından yönetimin, teknik heyet ve futbolcularla kötü gidişat üzerine toplantı yapacağı ifade edildi.



KARAFIRTINALAR: ÇOK ÜZGÜNÜZ

ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, üst üste 3 maç kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirtti. Karafırtınalar, "Ekip olarak nerede hata yaptığımızı araştıracağız. Karagümrük karşısında net pozisyonlar bulduk. Ama atamadık" dedi.