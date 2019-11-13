Altay kalesinde kararsızlık

TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'da teknik heyet bu sezon kaleci tercihi konusunda istikrar sağlayamadı. Siyah-beyazlı takımda eldivenler Aydın ve Emre arasında gidip geldi.

Ligin ilk 2 haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında kaleyi Aydın korudu. 3'üncü haftadaki Balıkesirspor karşılaşmasında görevi devralan Emre; Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor, Altınordu (D), Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor (D) müsabakalarında ilk 11'de forma giydi.



Yaptığı başarılı kurtarışlara rağmen zaman zaman yediği hatalı goller nedeniyle hedef tahtası haline gelen Emre, geçen haftaki Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmadı. Teknik heyet ilk 11'de Aydın'a forma verirken, yedek kaleci olarak Cihan kulübede görev bekledi. Aydın ve Emre güven veren bir performans sergileyemedi. Ligde hiçbir maçta oynamayan Cihan ise sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynanan Mardin Büyükşehir Başakspor randevusunda şans buldu.

DHA