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'ya ezeli rakibi 'dan

Karşıyaka'ya ezeli rakibi Altay'dan destek

14.11.2019, 12:15

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor'la oynayacağı zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın arifesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahası kış öncesi periyodik bakıma giren 'ya ezeli rakiplerinden 'dan geldi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeşil-kırmızılı ekibe kulübün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin kapısını açtı. Altay'ın kendi sahalarından biri de bakımda olmasına rağmen Karşıyaka'ya düşünmeden sahasını verdiği öğrenildi. Karşıyaka, zorlu Fethiyespor randevusuna Altay'ın tesislerinde hazırlanacak. Yıllarca İzmir'i Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de birlikte temsil ettikten sonra son 2 yıldır farklı liglerde yer alan iki ekibin arasında 2016-17 sezonunda dostluk köprüleri atılmıştı. O sezon 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Karşıyaka taraftarları Altay'ı tribünden destekledi. Geçen sezon da Altaylılar, Karşıyaka'nın 3'üncü Lig'deki Play-Off mücadelesinde tribünde yer aldı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'ta 30 Ekim'de Groningen'le oynadığı maçı Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla birlikte tribünden de izledi. Karşıyaka taraftarları, maçta Ekmekcioğlu'na, "Büyük Altay" tezahüratı yaptı.

DHA

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