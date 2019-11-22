  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Altay > Altay için kritik viraj

için kritik viraj

Altay için kritik viraj

22.11.2019, 11:26

1'inci Lig'de art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4'üncü sıradan 10'uncu basamağa gerileyen , pazar günü Akhisarspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak. İzmir temsilcisi aynı zamanda galip gelerek rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Akhisarspor bu sezon taraftarının önünde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak dikkat çekti. Üç puan alarak yeniden Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altay'da tedavisi süren Tatos'un durumu belirsiz. Sakatlanan sağ bek Yasin ise forma giyemeyecek.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay için kritik viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN