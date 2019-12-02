Altay gülmeyi unuttu

Altay 4 maç üst üste kaybettikten sonra büyük umutlarla çıktığı Eskişehir maçının 34. dakikasında Sekidika’nın golüyle geriye düştü. 45+1’de Abdülkerim puanı getirdi

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 1. Lig'de son 4 maçında sahadan puansız ayrılan Altay dün geriye düştüğü karşılaşmada Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 5. dakikasında Leandrinho kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi. 11'de sol çaprandan Milinkovic'in şutunda top az farkla auta çıktı. 28'de Tatos'un uzaktan şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 34'te Emre'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda Altay savunması durakladı. Arka direkte Sekidika topu ağlara yolladı: 0-1.

ERDAL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

45'te Tatos'un şutunu kaleci çeldi. Putsila boşta kalan topla sağdan girdi pasında Tatos vurdu kaleci çeldi. Boşta kalan topu Deniz kaleye yolladı Erdal çizgiden topu çıkardı. 45-1'te Tatos'un sağdan kullandığı köşe atışanda altı pasın içinde topla buluşan Abdülkerim skoru eşitledi: 1-1. 72 ve 73'üncü dakikalarda Leandrinho'nun vuruşlarında top kalecide kaldı. 88'de Tatos'un sağdan ortasında Oğuz Han'ın aşırtma kafa şutunda top az farkla dışarı çıktı. Maç 1-1 sona erdi.



ESKİ DOST RAKİP OLDU

2010-2011 sezonunda 1. Lig'de Altay'da teknik adam olarak görev yapan ve küme düşme üzüntüsü yaşayan Coşkun Demirbakan dün Eskişehirspor'un başında İzmir ekibine karşı görev yaptı. Altay alt yapısında yetişen ve sezon başında Ekol Göz Menemenspor'u çalıştıran genç teknik adam Ramazan Kurşunlu ve hafta başında Sakaryaspor ile yollarını ayıran Suat Kaya da dün maçı izleyenler arasındaydı.



KARAFIRTINALAR'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Altay Teknik Direktörü Sati Karafırtınalar geçen hafta 2-1 yenildikleri Akhisarspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den üç değişiklik yaptı. Karafırtınalar, sakat olan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'in yerine hücum hattında Leandrinho'ya şans verdi. Tedavisi devam eden Tavares kadroya alınmazken, geçen hafta sakat olduğu için forma giyemeyen Yunan orta saha 11'de görev yaptı. Solbekte ise Murat Uslu yedek soyunurken Özgür, Eskişehirspor'a karşı görev yaptı. Sakatlıkları süren Eren ve Yasin de kadroda yer almadı.



TARAFTAR YERİNİ ALDI

Son 4 maçta sahadan puansız ayrılan Altay'ın Eskişehirspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar dün tribündeki yerini aldı. Taraftarlar, Menemen İlçe Stadı'ndaki kritik maçta 90 dakika boyuncu takımlarını destekledi. Ligin alt sıralarında buluna Eskişehirspor'u taraftarı Altay deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kırmızı- siyahlılar kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.