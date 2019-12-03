  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Altay > Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

Altay ile kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

03.12.2019, 10:27

1. Lig temsilcisi Altay, 5. tur ilk maçında yarın 'u konuk edecek. Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-1980'de saf dışı bırakmıştı.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, ligde üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı.

Kupanın 5. turunda Trabzonspor'la eşleşen İzmir temsilcisi, ilk maçını yarın saat 18.30'da hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği müsabakada İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak.

İki takım arasındaki rövanş, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

EN SON 2006'DA KARŞILAŞTILAR
1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götüren Altay, 1963-1964, 1967-1968, 1971-1972, 1978-1979 ve 1985-1986 sezonlarında da finale kadar yükselmişti.

Trabzonspor'la kupada 7 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Bundan önce 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.

Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-1980'de çeyrek finalde saf dışı bırakmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN