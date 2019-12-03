Altay sancılı

Taraftarlar Eskişehirspor beraberliğinin ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sportif direktör Özden Töraydın’ı istifaya davet etti. Yönetim, teknik heyetin durumunu masaya yatıracak.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son 5 haftada kazandığı 1 puanla hem zirve hem de ilk 6 yarışının uzağında kalan Altay'da sıkıntılı günler yaşanıyor. Evinde 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Eskişehirspor ile 1-1 kalan İzmir ekibinde taraftarlar maçın bitiminde hem teknik direktör Sait Karafırtınalar'a hem de sportif direktör Özden Töraydın'a tepki göstererek istifaya davet etti. Taraftarlar ayrıca futbolculara, "Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese, sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" tezahüratında bulundu.

HATA YAPIYORUZ

Başkan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin kötü gidişat üzerine bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Çok zor günler yaşadıklarını, bireysel hataların önüne geçmediklerini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Rakiplerden üstün oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Etkili olduğumuz dakikalarda çaresini bulamadığımız bireysel hatalardan kalemizde saçma sapan goller görüyoruz. Sonra da sözün bittiği yere geliyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ