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Altay'da Uçar unutulmadı

Altay'da Uçar unutulmadı

03.12.2019, 17:14

ZiraatTürkiye Kupası'nda yarın oynanacak Altay- maçı öncesi her iki kulübün formalarını giymiş eski futbolcular 'de bir araya gelirken, bu anlamlı buluşmada 2 Mart 2019'da hayata veda eden unutulmadı.

Altay'ın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe Lemi Çelik, Orhan Üstündağ, Ümit İnal, Gökhan Ersoy, Mehmet Zengin, Müfit İkizoğlu, Tahir Karapınar ve Altay Dağdelen gibi unutulmaz isimler katıldı.

Nostaljik buluşmada Altay ve Trabzonspor formalarını giyen Turgut Uçar'dan söz açıldığında duygusal anlar yaşandı. Centilmenliği ve futboluyla gönüllerde yer taht kuran Turgut Uçar dualarla anıldı. Turgut Uçar'ın eşi Umay Uçar ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, iki ekibin yarın maç öncesi ısınma sırasında giyeceği Uçar anısına hazırlanan formayla objektiflere poz verdi. Buluşmaya katılamayan Miodrag Jesic, Ünsal Aka ve Hasan Özer ise gönderdikleri videolarla Turgut Uçar'a olan hasretlerini dile getirdi.
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