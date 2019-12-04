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Altay’da deprem

Altay’da deprem
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan ekibinde yönetim ile yolları ayırdı.Bugün ile oynanacak karşılaşmaya takımı 'ın çıkaracağı ifade edildi.

TFF Birinci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak oynadığı son 5 karşılaşmada istediği sonuçları alamayan Altay'da, Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların son 5 karşılaşmada 4 yenilgi, bir beraberlik alması üzerine yönetim, Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.

TANDOĞAN GÜNDEMDE
1-1 sona eren Eskişehirspor maçının ardından siyah-beyazlı taraftarlar Sait Karafırtınalar ile sportif direktör Özden Töraydın'ı istifa davet etmişti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun maçtan sonra ve önceki gün de Özden Töraydın ile toplantı yaptığı ortaya çıktı. Teknik direktör arayışlarına başlayan siyah-beyazlı yönetimin dün Balıkesirspor'la yollarını ayıran Ali Tandoğan ile görüştüğü öğrenildi. Bugün Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmaya takımı Özden Töraydın'ın çıkaracağı ifade edildi.

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