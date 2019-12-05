Altay direnemedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay dün taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Maçın 7. Dakikasında Erhan'ın sağdan ortasında Abdurrahim topu sektirdi.

SAVUNMA HATASI

Topu önünde bulan Mesut şutunda top kaleci Erce'den döndün. Boşta kalan topa Mesut'tan önce savunma topu kornere yolladı. 45+2'de Altay'da savunma hatasında topu kapan Avdjaj ara pasını Stutrridge'ye aktardı. Ceza sahası içinde Sturridge plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 54'te Hüsamettin ceza sahası içinoi Fernades'in Hakem penaltı noktasını gösterdi. 55'de Leandrinho atışı gole çevirdi: 1-1. 63'te Ekuban'ın pasında ceza alanında Yusuf'un şutunda top direkte patladı. Savunma topu son anda kornere yolladı.

SÖRLOTH BİTİRDİ

66. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Sörloth kafayla fileleri havalandırdı: 1-2. 84'te Özgür'ün sağdan kullandığı köşe atışında Cenk'in kafasına savunmaya seken top az farkla kornere çıktı. Maçı konuk ekip Trabzonspor 2-1 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak.

TURGUT UÇAR UNUTULMADI

Altay ve Trabzonspor'da futbol oynayan, siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlük te yapan geçmiş yıllarda vefat eden Turgut Uçar dün oynanan Altay-Trabzonspor maçında unutulmadı. Altaylı oyuncular, 'Kalbimizdesin', borda-mavililer ise 'Seni unutmayacağız' yazılı, merhum Turgut Uçar'ın üzerinde fotoğrafı olan tişörtlerle ısınmaya çıktı. İki kulüp en son 23 Şubat 2006 yılında Türkiye Kupası'nın üçüncü turunda karşı karşıya gelmişti. İzmir ekibini dün Karadeniz ekibiyle kupa tarihinde 8. kez kozlarını paylaştı. Geride kalan 7 karşılaşmada İzmir ekibi sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılmıştı. İzmir'deki soğuk ve yağışlı havaya rağmen iki kulübün taraftarları az sayıda da olsa tribünlerdeki yerlerini aldı ve takımlarını 90 dakika boyunca büyük coşkuyla destekledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ