Kanser tedavisi gören minik Ayaz Efe, Altay antrenmanını izledi

Kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Altaylı taraftar Ayaz Efe Akovalı, siyah-beyazlı ekibin antrenmanını takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay, TFF 1. Lig'de 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başladı.

Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte dünkü maçta dizine darbe alan Gençer Cansev'in durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Antrenman için tesislere gelen kanser hastası Ayaz Efe Akovalı, idmanı takip etti. Çalışmadan sonra annesi Güneş Akovalı ve dedesi Erdin Namlıses ile Altay TV'yi ziyaret eden Ayaz Efe Akovalı, siyah-beyazlı ekibin kupalarıyla videolar çekti.

AA