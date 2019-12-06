Altay'da Ali Tandoğan sesleri

Altay’da yönetimin teknik direktörlük konusunda genç teknik adam Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Ali Tandoğan ile bugün masaya oturması bekleniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra kurmayların Balıkesir ile yollarını ayıran Ali Tandoğan'ı görüşmek için İzmir'e davet ettiği öğrenildi. Yönetimin, genç teknik direktör ile telefonla yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Ali Tandoğan ile bugün masaya oturması bekleniyor. Altay'ın pazarlık yapacağı Ali Tandoğan ile anlaşamadığı takdirde listesindeki diğer isimler olan Metin Diyadin, Yücel İldiz, İrfan Buz ile temaslarını hızlandırması bekleniyor. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Altay, 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. İzmir ekibinde daha önce yine kupada deplasmanda Mardin BŞB'ye gol atan Leandrinho, Altay'daki ikinci golünü de kupada attı.