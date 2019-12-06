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Altay'da tamam

Altay'da Ali Tandoğan tamam

06.12.2019, 11:36

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük için 'la prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlılar, dün masaya oturdukları genç teknik adamla şartlarda el sıkıştı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan geçen salı ayrılan Tandoğan, bugün 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamak için kulübe gelecek. 42 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Yukatel Denizlispor ve Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ali Tandoğan, 2018-19'da Şanlıurfa ekibine 2'nci Lig'de Play-Off oynattı. Tandoğan, futbolculuk yıllarında Süper Lig'de Beşiktaş dahil birçok kulüpte oynadı.

DHA

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