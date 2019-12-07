'Altay Süper Lig’e yakışır'

Siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Ali Tandoğan, büyük bir camiaya geldiğini sezon sonunda hedefe ulaşacaklarını belirtti. İzmir ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Tandoğan, iddialı açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay'da yönetim, son oynanan ve 1-1 biten Eskişehirspor maçının ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırırken, boşluğu Ekol Hastaneleri Balıkesirspor'dan ayrılan Ali Tandoğan ile doldurdu. Genç teknik adam, Gaziemir'deki tesislerde başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ali Tandoğan, "Altay'a Süper Lig yakışır. Bunun için de çok çalışacağız. Kaliteli bir kadro var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Taraftarımızdan daha fazla destek bekliyoruz" dedi.

TRİBÜNDE OLACAK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bir maç ceza alan 42 yaşındaki genç teknik adam Ali Tandoğan, yarın deplasmanda Osmanlıspor ile oynanacak maçı tribünden takip edecek.