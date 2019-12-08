Haydi bastır Altay

Yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ile Osmanlıspor karşısına çıkacak İzmir ekibinin maçı saat 14.00’te başlayacak. Çıkış arayan Altay'ın taraftarı takımlarını yalnız bırakmamak için Ankara deplasmanında tribündeki yerlerini alacak.

TFF 1. Lig'de son 5 haftada 1 puan toplayan Altay, bugün deplasmanda Osmanlıspor ile kritik bir maç oynayacak. İzmir ekibi yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ile Başkent'te 3 puan arayacak. Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Mücadele beIN Sports Max 1 HD'den naklen yayınlanacak. Çıkış arayan Altay'ın taraftarı takımlarını yalnız bırakmamak için Ankara deplasmanında tribündeki yerlerini alacak.



KAZANMAK İSTİYORUZ

Osmanlıspor yönetimi maçın bilet fiyatlarını kendi taraftarı için 9 TL, Altay seyircisine de 11 TL'den satılacağını açıkladı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ligde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirterek, "İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Kazanmak istediğimiz maçlardan birini oynayacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz" diye konuştu.



TANDOĞAN TRİBÜNDE

Altay'ınyeni teknik direktörü Ali Tandoğan, bugün sahadaki yerini alamayacak. Takımla hiç idman yapmayan ve ayrıldığı kulübü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan 1 maç cezası bulunan genç teknik adam karşılaşmayı tribünden takip edecek. Öte yandan ev sahibi ekipte de teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İsmet Taşdemir bugün takımı başında ilk kez sahaya çıkacak.



4 YILDIZ YOK

Altay'da sakatlıkları bulunan orta saha Tavares, kanat oyuncuları Kappel ve Putsila ile stoper Gençer Ankara'ya götürülmedi. İzmir ekibi 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak bugün sahaya çıkacak.