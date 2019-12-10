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kabusta

Altay kabusta
Giriş Tarihi: 10.12.2019

Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan ekibi, 8. haftadan sonra düşüşe geçti. Play-Off hattından uzaklaştı

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay'da son haftalarda alınan skorlar hedeften sapmaya yol açtı. İzmir ekibi, deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, Play-Off potasıyla olan puan farkının açılmasına engel olamadı. Altay, ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir performans sergiledi. Ancak 9. haftada İzmir derbisinde Menemenspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra dikiş tutturamadı. Bu maçın ardından deplasmanda Hatayspor'a 3-2, iç sahada Karagümrük'e 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 13. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 kaybetti. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada alınan 1-1'lik Eskişehirspor beraberliği, Altay'ın galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış ve takım hedefinden oldukça uzaklaşmıştı.

SON 7 HAFTADA 2 PUAN
İlk 8 haftada 15 puan toplayan Altay, son 7 haftada sadece 2 puan toplayarak 17 puana ulaştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrımasından sonra yerine gelen Ali Tandoğan da ilk maçından galibiyet çıkaramadı.
Sıkıntı sürüyor

ALTAY, Osmanlıspor deplasmanında da 3 puanı bir arada göremeyip düşüşe devam ederken, Ankara'da 2 puanın yanı sıra oyuncusu Hüsamettin'den de oldu. İkinci yarıda oyuna giren Hüsamettin, kırmızı kart görerek Cuma günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca daha önce sakatlanan stoper Gençer'in devreyi kapattığı öğrenilirken, sakat olan diğer oyuncular Kappel ve Tavares'in de Adana Demir maçına yetişmesi zor gözüküyor. Ağrıları süren Putsila ise maçta oynayacak.

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