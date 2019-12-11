Göçebe Altay

Bu sezon iç sahada 7 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, Menemen’den tekrar Atatürk’e dönmek istiyor. İkinci yarı maçlarını Bornova’da oynayacak

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 1. Lig'de son 6 maçta 2 puan toplayan Altay'da yönetim yine stat değişikliğine gidiyor. Siyah-beyazlı kurmaylar Cuma günü İzmir'de ağırlayacakları Adana Demirspor maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynamak için başvuru yaptı. Adana ekibinin onayı olması halinde stat değişikliği mümkün olabilecek. Altay daha sonra konuk edeceği Giresunspor'u da emektar stadyumda ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısındaki iç saha maçlarını ise Bornova Doğanlar Stadı'nda oynayacak. Göztepe'nin ikinci yarıyı kendi stadında oynayacak olmasından dolayı, Altay Doğanlar Stadı'nı Altınordu ile birlikte kullanacak.

DALGALI BİR GRAFİK

Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki ilk üç karşılaşmayı İzmir Atatürk Stadı'nda oynadı. O karşılaşmalarda Ümraniye'ye yenildi, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u yendi ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Siyahbeyazlılar, 7. haftadan itibaren iç saha karşılaşmalarını Menemen İlçe Stadı'nda oynadı. Bursa'yı Menemen'de yenen Altay, Menemen ve Karagümrük'e yenildi. Eskişehirspor ile de berabere kaldı.



TANDOĞAN İŞ BAŞI YAPTI

ALTAY'DA geçtiğimiz hafta görevden ayrılan Sait Karafırtınalar'ın yerine gelen Ali Tandoğan dün takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Siyah-beyazlılılar, Cuma günü kendi sahalarında konuk edecekleri Adana Demirspor maçı öncesi Tandoğan yönetiminde gece idman yaptı. Öte yandan İzmir ekibinin sakatlarından iyi haber yok. Sakatlığı devam eden Kappel ve Tavares'in tedavilerinin İzmir'de devam ettiği ve iki futbolcunun da bu haftaya yetişme ihtimalinin zor olduğu bildirildi. Stoper Gençer ise ilk yarıyı kapattı.