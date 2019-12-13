Haydi Altay

Siyah-beyazlılar bugün yeni hocası Ali Tandoğan ile bugün 19.00’da Adana Demir’i ağırlıyor

TFF 1. Lig'de son 6 haftada 2 puan toplayarak zirve yarışından uzaklaşan Altay, 15. haftanın açılış maçında bugün Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Siyahbeyazlı ekipte ön çapraz bağları kopan ve ameliyat olacak Gençer Cansev'in en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Tedavileri süren Kappel, Tavares ve Eren Erdoğan ile kırmızı kart cezalısı Hüsamettin Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek.

TARAFTARA ÇAĞRI

İyileşen Putsila ve Yasin Palaz ise teknik heyet şans verdiği takdirde görev alabilecek. Altay'ın geçen hafta göreve getirdiği teknik direktör Ali Tandoğan bugün takımı başında ilk kez sahadaki yerini alacak. Genç teknik adam eski takımından cezası olduğu için Osmanlı maçını tribünden izlemişti. İzmir ekibi yapılacak kan değişikliğinin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine Adana ekibi karşısında son vermek istiyor. Siyahbeyazlı kulübün kurmayları kritik maçta tribün desteğine güveniyor. Zorlu karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor.