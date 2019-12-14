Büyük Altay demir büktü

Ligde son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak yarıştan uzaklaşan siyah-beyazlılar, Adana ekibini tek gole geçti

TFF 1. Lig'de 6 maçtır kazanamayan Altay, sahasında Adana Demirspor'u tek golle geçerek nefes aldı: 1-0. 16. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Kurtuluş kurtardı. 24. dakikada Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'da kaldı. 30. dakikada Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte boş kalan İbrahim, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı siyahbeyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI

70. dakikada Emre Nefiz'in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Volkan Şen'in şutu sağ kale direğinin dibinden auta çıktı. 88. dakikada karambolden dönen topla ceza sahası dışında buluşan Yılmaz'ın vurduğu şut kalenin üstünden auta çıktı. Maçta başka gol olmadı ve Altay, Adana Demir'i 1-0 yendi.



ALİ TANDOĞAN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ligde son oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Osmanlıspor mücadelesine kadroda tek zorunlu değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı Yunan oyuncusu Tatos'un yerine sakatlıktan dönen Putsila'ya ilk 11'de forma şansı verdi. Siyah-beyazlılarda ön çapraz bağları kopan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Gençer Cansev, Kappel, Tavares ve Eren Erdoğan ile kırmızı kart cezalısı olan Hüsamettin maç kadrosunda yer almadı. Adan Demirspor'da ise teknik direktörü Uğur Tütüneker, geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri kadroda değişiklik yapmadı.



TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

ALTAY taraftarı Menemen İlçe Stadı'nda oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler takımlarının aldığı kötü sonuçlara rağmen tribünleri doldurarak büyük destek verdi.