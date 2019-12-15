Büyük Altay hayata döndü

TFF 1. Lig’de teknik direktör değişikliğinin ardından takımın başına Ali Tandoğan’ı getiren siyah-beyazlılar Adana Demirspor galibiyeti ile kara bulutları dağıttı

TFF 1. Lig'de evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra galibiyetle tanışan Altay hayata döndü. Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde ilk 3 puanını kazanan siyahbeyazlıların üst sıralar için umutları arttı. Tandoğan, "Sevinmeyi unutmuş, galibiyete hasret bir takımın başına geçtim. Bu durum kolay değil. Kısa sürede kalan maçlarımızda maksimum puanlar alabilmek adına hamleler yaptım" diye konuştu.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Tandoğan şöyle konuştu: "Oyuncularımla 3 gün çalıştık. Adana Demirspor karşılaşmasında attığımız gol duran top organizasyonuydu. Bunu sadece 10 dakika çalıştık. Kısa süre içinde maçta reaksiyon almak beni çok mutlu etti. Altay'ı daha önce izlediğimde takımın birlikte hareket etme sıkıntıları vardı. Savunma hattı çok dağınıktı. Herkes kafasına göre oynuyordu. Bunları ortadan kaldırmaya çalıştık. Taraftarımız sabretsin, kalan 2 maçımızdan da maksimum puanlar alıp devre arasını çok iyi geçireceğiz."



ALHASSAN FORMASINI BIRAKMADI

ALTAY'IN 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Adamu İbrahim Alhassan formayı kaptı. Bu sezon ligde 5 maçta görev yapan genç futbolcu, deplasmanda oynanan Osmanlıspor karşılaşmasının ardından son oynanan Adana Demirspor randevusunda da ilk 11'de sahaya çıktı. Bu süreçte toplam 179 dakikada sahada kalan Adamu Alhassan, yeni teknik direktör Ali Tandoğan'ın gözdesi oldu.