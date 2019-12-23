  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Altay > Altay hayata döndü

hayata döndü

Altay hayata döndü

23.12.2019, 13:26

1'inci Lig'de geçen hafta galibiyetiyle 6 maç sonra kazanıp kendine gelen , deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 3-1 yenerek yeniden umutlarını yeşertti.

Zorlu geçmesi beklenen deplasmandan rahat bir skorla ayrılan siyah-beyazlılar 23 puana ulaşıp hem ilk 2 sırayla hem de Play-Off hattıyla arasındaki farkı eritmeyi başardı. Altay'ın başında çıktığı 3'üncü maçta 7 puan toplayan teknik direktör Ali Tandoğan, büyük camiaya yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Derslerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Ali Tandoğan, "Futbolcularım oyunun bozulmaması için her şeyi yaptı. Erzurumspor da çok iyi mücadele etti. Biz dersimize iyi çalışmıştık. Erzurumspor'da çok kaliteli ayaklar var. Bunlara önlem almazsanız, skor anlamında istediğiniz sonuca gidemezseniz. O yüzden onları sahada belli noktalarda ortadan kaldırmaya çalıştık. Sonrasında da hızlı hücumlarla gol yollarında mücadele ettik" diye konuştu.

Tandoğan, takımda çok yeni olduğunu hatırlatarak, "Hedeflediğimiz gibi 2'de 2 yaptık. Altay büyük camia. Bu ligde herkes mücadele ediyor ama bizim yerimiz altlar değil. Galip gelerek biraz daha yukarı çıkma şansımız oldu. Bir maçımız kaldı ve kolay değil. Geldiğimiz sürede kafa olarak dağılmış bir takım vardı. Toparlamak için mücadele ettik, çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İzmir ekibi ilk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

PAIXAO FARK YARATTI
Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Erzurum deplasmanında coştu. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan bu sezon ise ilk haftalarda suskun kalan 35 yaşındaki futbolcu, Erzurumspor maçında 2 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Toplam gol sayısını 8'e çıkaran Paixao, Altay'ın en skorer ismi olmayı başardı. Portekizli oyuncu Adanaspor (2), Bursaspor, Altınordu (2) ve Hatayspor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN