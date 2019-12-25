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'da gözden düştü

Altay'da Andreas Tatos gözden düştü

25.12.2019, 14:17

1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan 'da Yunan orta saha oyuncusu , teknik direktör 'ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü.

Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, Ali Tandoğan'ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi.

Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzonspor deplasmanında görev verdi. Teknik patron Ali Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.

DHA

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