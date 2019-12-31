Altay’da giyotin çalıştı

Siyah beyazlılar son maçlarda kadroya alınmayan Andreas Tatos’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yönetimin Deniz ve Oğuz Han ile de vedalaşacağı ifade edildi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Giresunspor beraberliği ile noktalayan Altay'da operasyon başladı. Karadeniz ekibiyle oynanan maçın kadrosuna alınmayan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos ile bir araya gelen yönetim, sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti. 30 yaşındaki futbolcu eşyalarını toplayarak İzmir'den ayrıldı. İzmir ekibine geçen sezonun devre arasında Elazığspor'dan gelen Tatos, ilk yarıda 13 maçta forma giyerken, 2 gol, 3 asist yaparak takıma önemli bir katkı sağlamıştı. Yunan futbolcu ile 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ilgilendiği öğrenildi. Altay yönetimi, bazı futbolcularla da yol ayrımına geldi. Siyah-beyazlılar, ön libero Deniz Vural ve sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile de yollarını ayırma kararı aldı. Giresunspor maçının kadrosuna alınmayan Deniz ve Oğuzhan bu gelişme üzerine kulüp aramaya başladı. İzmir ekibine geçen sezon devre arasında Adanaspor'dan transfer olan Oğuz Han, geçen sezon 9, bu sezon ise ligde 10, kupada 2 karşılaşmada görev aldı.

AYRILIKLAR BAŞLADI

Gurbetçi futbolcu siyah-beyazlı formayla gol atma başarısı gösteremedi. Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer edilen Deniz ise ligde 16 maçta 1 gol atıp, kupada 2 müsabakada oynadı.

KARİYERİNDE 8 TAKIMDA OYNADI

Altay'ın yollarını ayırdığı Yunan oyuncu Tatos, kariyerinde 8 takımda forma giydi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Panachaiki, Chaidari, Atromitas, Olimpiakos, Aris Selanik, Veria, Elazığspor ve son olarak da Altay'da oynadı. Tatos, bu sezon İzmir ekibinde 13 maçta görev yaptı, 2 gol attı. 3 golün asistini de verdi.

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