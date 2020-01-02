Altay sol şeritte

Lig'in ikinci yarısında ilk 6'yı hedefleyen siyah beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için Serdar Özkan’ın peşine düştü. Kurmayların, yıldız futbolcu ile büyük bir ihtimalle anlaşacağı ifade edildi.

TFF 1. Lig'de ikinci yarıda Play-Off'u hedefleyen Altay, dış transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, hücumda etkinliği artırmak için düğmeye basarken Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yıldızını göz hapsine aldı. İzmir temsilcisi Güney ekibinde forma giyen yıldız oyuncu Serdar Özkan'a kanca attı. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Serdar'ın alınması için yönetime rapor verdiği belirtilirken, siyah-beyazlı kurmaylar önce futbolcuyla temasa geçti. Serdar'dan olumlu yanıt alan Altay yönetimi, transferin gerçekleşmesi için önümüzdeki günlerde Antalyasporlu yöneticilerle masaya oturacak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu sol kanat pozisyonunun yanı sıra forvet olarak da görev yapabiliyor.

TANDOĞAN ÇOK İSTİYOR

İki yönlü oynaması nedeniyle Ali Tandoğan tarafından tercih edilen Serder'a Süper Lig ve 1. Lig'den başka ekiplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların bir adım önde olduğu öğrenildi.

BURAK HAKERLER