KSK duvar örecek

Karşıyaka’nın iki önemli defans oyuncusu Metin ve Cenk, “İkinci yarıda rakip golcülere geçit vermeyeceğiz” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play- Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da defansın ortasında görev yapan tecrübeli futbolcular Metin Peker ve Cenk Özbey, ikinci yarı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve 2016 yılından bu yana A Takımda düzenli olarak yan yana oynayan tecrübeli oyunculardan Cenk Özbey, "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Metin'in ne zaman ne yapacağını, kaptığı topu nereye atacağını artık ezbere biliyorum. Metin gibi savaşçı bir futbolcuyla Karşıyaka formasını terlettiğim için kendimi çok şanslı görüyorum" dedi. Cenk ile 100'den fazla karşılaşmada omuz omuza görev yaptıklarının altını çizen Metin Peker, "Cenk ile farklı liglerde Karşıyaka formasını uzun yıllardır yan yana giyiyoruz. İkinci yarıda tüm takım arkadaşlarımızın desteğiyle rakip forvetlere gol izni vermemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ