Altay’dan çifte kanca

İzmir ekibinin, Antalya’dan stoper Salih Dursun, Kayserispor’dan orta saha Ziya Alkurt’u transfer etmek için girişimlerine hız verdiği öğrenildi.

TFF 1. Lig'de devre arası yapacağı takviyelerle Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Altay'da kurmaylar düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar savunma hattına transfer için Antalyaspor'dan stoper Salih Dursun ve Kayserispor'dan hücum oyuncusu Ziya Alkurt'u listesine aldı. Defans hattından Gençer'in sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından siyah-beyazlı yönetim, Akdeniz temsilcisinin 28 yaşındaki oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Bu sezon Antalyaspor'da üç lig maçında görev yapan tecrübeli oyuncunun Altay'ın teklifine olumlu baktığı öğrenildi. Sakaryaspor'da futbola başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayseri, G.Saray ve Trabzon kulüplerinde top koşturdu. Süper Lig'de çıktığı 111 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

ZİYA LİSTE BAŞI

Kurmaylar 1. Lig'de Denizli'de şampiyonluk yaşayan ve bu sezon Süper Lig ekibi Kayserispor'da top koşturan Ziya Alkurt ile de temasa geçti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 1461 Trabzon, Bayrampaşa, Orduspor ve Denizlispor gibi kulüplerde oynadı. 1. Lig'de 161 maçta 36 gol atma başarısını gösterdi. Kayserispor ile yollarının ayrılması beklenen Ziya Alkurt, Denizlispor'da bir dönem Altay'ın teknik patronu Ali Tandoğan ile birlikte çalışmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ