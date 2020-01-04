Altay saldırıyor

Takviye çalışmalarını sürdüren yönetim, Giresunspor’da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz’a talip oldu.

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya kampıyla başlayacak Altay'da yönetim, takviye çalışmalarını sürdürüyor. Gazişehir FK'dan Kerim Avcı, Ankaragücü'nden Alihan Kubalas, Denizlispor'dan Burak Çalık, Antalyaspor'dan Serdar Özkan ile Salih Dursun'u listesine alan siyah-beyazlılar, şimdi de Giresunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'a kanca attı.

BUCASPOR'DA YETİŞTİ

İzmir ekibinin sezon başında da istediği ancak transfer yasağını geç kaldırması nedeniyle elinden kaçırdığı Bekir'i bu kez transfer etmek istiyor. Bekir'in Karadeniz ekibinden ayrılmak istemesi üzerine yönetimin tecrübeli futbolcunun boşa çıkmasını bekliyor. Giresunspor formasıyla ilk yarıda 14 müsabakada görev alan 31 yaşındaki İzmirli futbolcu, 1 gol kaydetti. Bucaspor altyapısında yetişen Bekir, Manisaspor, Bursaspor, Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giymişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ