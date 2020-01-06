1 numara atağı

Altay, kaleye takviye yapmak için son olarak Malaga’da oynayan file bekçisi Cenk Gönen’i listesine aldı, yönetimin teklif sunması bekleniyor

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay'da yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor. Denizlispor'dan kaleci Tolgahan, Burak Çalık, Gazişehir'den Kerim Avcı, Ankaragücü'nden Alihan Kubalas ve Antalyaspor'dan Serdar Özkan gibi isimleri listesine alan siyah-beyazlılar rotasını Cenk Gönen'e çevirdi. İspanyol ekibi Malaga'da görev yapan 31 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde bulunuyor. Süper Lig'de 96 maçta forma giyen İzmirli kaleci, Göztepe altyapısında yetişti. Cenk kariyerinde Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray ve Malaga kulüplerinde oynadı. Kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı kurmayların, İspanyol ekibiyle yollarını ayıran ve boşta olan Cenk Gönen ile önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Sakatlık yüzünden uzun süre forma giyemeyen ve sahalara dönmek için gün sayan Cenk Gönen'in ne kadar ücret istediği henüz netlik kazanmadı. İzmir ekibi, Denizli'den Tolgahan'ın 3 milyon lira talep etmesinin ardından bu oyuncudan vazgeçmişti. Cenk Gönen 151 maçta kalesinde 120 gol gördü. Eldivenleri giydiği 24 müsabakada rakibe geçit vermedi.



KOZUMUZ REKABET

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Rekabet olmazsa hiçbir başarı gelmez" dedi



Teknik Direktör Ali Tandoğan, başarıyı yakalamaları için rekabeti sağlamaları gerektiğini vurguladı. Siyah-beyazlı ekipte bazı futbolcuların takımdaki yerlerini garanti gördüklerini dile getiren teknik patron, "Bazı oyuncular kendilerini kesilmez görüyor. Rekabet olmazsa başarı gelmez" dedi.



GERÇEKÇİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Gerçekçi olmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, "Ligde 1. sıradaki Hatayspor'la aramızda 12 puan fark var. Rakipten 4 galibiyet gerideyiz. İlk sırayı almak için liderin 7-8 maç kaybetmesi lazım. Bu süreç biraz zor. İkinci sıranın 6 puan gerisindeyiz. Hedefleri koyarken doğrucu olmak lazım. Hedefimiz Play-Off hattını yakalayabilmek. Daha sonra 2. sırayı almak. Atıp tutmakla olmuyor. Çünkü ilk yarıda tüm krediler bize bırakılmadan tamamlanmış. Kazandıkça hedef koyacağız" ifadelerini kullandı.

