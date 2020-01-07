Altay’ın gözü onda

İkinci yarıda savunmada problem yaşamak istemeyen İzmir temsilcisi, Süper Lig ekibinde kadro dışı kalan stoper Oğuz Yılmaz’ı gündemine aldı, futbolcuyla pazarlıklar sürüyor

BURAK HAKERLER

TFF 1. Lig'de ikinci yarıda gözünü Play-Off'a diken Altay, dış transferde önceliği savunmaya veriyor. İlk yarıda sakatlık ve cezalar nedeniyle zaman zaman defansta sorun yaşayan İzmir ekibi, Süper Lig temsilcisi Denizlispor'un yıldızı Oğuz Yılmaz'a kanca attı. Teknik direktör Ali Tandoğan, Denizli'de kadro dışı kalan 27 yaşındaki stoperin alınması için yönetime rapor verdi. Süper Lig'de Denizlispor formasıyla 13 maça çıkan ve başarısıyla göz dolduran Oğuz ile bağlantıya geçen Altay yönetimi, futbolcuyla pazarlıklarını sürdürüyor. Oğuz'a 2. Lig ekibi Manisa FK ve 1. Lig ekibi Bursaspor da talip olurken siyah-beyazlılar elini çabuk tutup transferi bir an önce bitirmek istiyor.



SES GETİRECEĞİZ

Teknik direktör Ali Tandoğan, yapacakları takviyelerle ikinci yarıda hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Tandoğan, "Giden oyuncularımızın yerlerini mutlaka dolduracağız. Bu yönde görüştüğümüz oyuncular var. Altay, ikinci yarıda çok büyük ses getirecektir" diye konuştu.



YENİDEN ALİHAN

ALTAY, Ankaragücü'nde forma giyen Alihan Kubalas'la yeniden temasa geçti. Gençer'in sakatlanıp sezonu kapatması üzerine stoper arayışına başlayan siyahbeyazlı ekip, sezon başında da ilgilendiği tecrübeli savunmacıya teklif sundu. Başkent ekibinde fazla forma şansı bulamayan Alihan'ın da daha önce formasını giydiği Altay'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Altay, 28 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesini feshedip boşa çıkmasını bekliyor. Alihan, 2013- 2014 sezonunda 2. Lig'de Altay formasını giymişti.



YORGANCIOĞLU VEFAT ETTİ

Altay'ın eski başkanlarından bir zamanların ünlü basketçisi Hayri Yorgancıoğlu, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Yorgancıoğlu'nun öğleyin Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek. 1923 doğumlu Hayri Yorgancıoğlu, 15 yıl yöneticilik yaptığı Altay'da 1959, 2000 ve 2002 yıllarında başkanlık görevini üstlendi. İşadamı olan Yorgancıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev aldı.



TATOS'A KANCA

ALTAY yönetiminin karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği Yunan orta saha oyuncusu Tatos'a Akhisarspor'un ardından Giresunspor da talip oldu. Karadeniz ekibinin tecrübeli futbolcuyla görüştüğü ve haber beklediği ifade edildi. Takımdan ayrılan bir başka oyuncu Oğuz Han Aynaoğlu'nun da Adanaspor'un listesinde olduğu öğrenildi.