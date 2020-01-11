Altay’dan dev hamle

İzmir temsilcisi, Ekol Hastanesi Balıkesir’den ayrılan 3 sol bek Doğa İşeri ile stoper Oğuzhan Çapar’a kanca attı. İki oyuncunun da bonservis sorunu yok

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Altay, ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, sol bek Doğa İşeri ve stoper Oğuzhan Çapar'ı listesine aldığı öğrenildi. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la yollarını ayıran iki oyuncuyla İzmir ekibinin kurmaylarının en kısa sürede temasa geçmesi bekleniyor. Sezon başında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u çalıştıran Altay'ın teknik patronu Ali Tandoğan'ın da bu oyuncular için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Doğa İşeri'yle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, tecrübeli oyuncunun imza aşamasına geldiği bildirildi. Ekol Hastanesi Balıkesirspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar da kulübüyle yollarını ayırdı. Tandoğan'ın yakından tanıdığı genç savunma oyuncusu son üç sezondur Ege ekibinde banko forma giyiyor. Savunma hattında görev yapan Oğuzhan, TFF 1. Lig'de 55 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atma başarısını gösterdi. Bu sezon ligde 17 maçta ilk 11'de forma giydi ve iki asist yaptı.



106. YIL COŞKUSU

Altay'da taraftarlar ve camia, 16 Ocak'ta kutlanacak 106. kuruluş yıl dönümünü Altay Alsancak Stadı'na odaklanacak özel etkinliklerle unutulmazlar arasına sokmaya hazırlanıyor. Altay'da 1914 Taraftarlar Derneği, 106. yıl coşkusuna 1 haftaya yayılan özel etkinliklerle start verdi. Taraftarlar ve Altay Futbol okulu öğrencileri, ilk olarak Torbalı Yoğurtçular'da fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. 1914 fidanın toprakla buluştuğu alana Altay Ormanı ismi verildi. Bugün de Altay Alsancak Stadı'nı ziyaret edecek taraftarlar, hafta içinde ihtiyaç sahibi bir okula kütüphane yapacak. 16 Ocak sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Heykeline çelenk koyma töreniyle başlayacak kutlamalar, Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nde düzenlenecek Efsane Futbolcular buluşması ve dernek başkanı Dr. Aybars Akoğlu'nun İBB Eşrefpaşa Hastanesi'nde gerçekleştireceği "Bir kulüpten öte: Büyük Altay 106 Yaşında" isimli sunum ile devam edecek.



TANDOĞAN: ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ

ALTAY Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Hedefimiz belli ancak biz lige maç maç bakacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Formanın hakkını veren, mücadele eden bir takım yaratıyoruz" diye konuştu.