Aslan, Altay’ı 3 golle geçti

G.Saray, İzmir ekibini Falcao, Belhanda ve Emre Akbaba’nın golleri ile mağlup etti

Galatasaray ile İzmir ekibi Altay Antalya'daki ikinci yarı hazırlık kampı kapsamında karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı. Aslan'ın yeni transferleri Saracchi ve Jesse Sekidika'nın da oynadığı maçta ilk gol 9. dakikada Falcao'nun penaltı golüyle geldi. 13. dakikada Feghouli kale önünde topla buluştu. Güzel bir vuruşla topu kaleye nişanlayan Cezayirli futbolcunun şutunu kaleci Cihan son anda kornere çeldi. 52. dakikada sarı-kırmızılılar da Adem Büyük'ün pasında Belhanda ikinci kez fileleri havalandıran isim oldu: 2-0. 62. dakikada Galatasaray farkı Emre Akbaba ile 3'e çıkarmayı başardı.

ASİST SEKİDİKA

Golün asistini yeni transferlerden Jesse Sekidika yaptı: 3-0. 72. dakikada ise Altay, Hakan Demirci'nin golüyle farkı 2'ye indirdi. 75. dakikada Altay penaltı kazandı. Marco Paixao'nun kullandığı vuruşta genç kaleci Berk Balaban kurtardı ve geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca G.Saray, sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.