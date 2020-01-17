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Altay'da imzayı attı

Altay'da Kerim Avcı imzayı attı

17.01.2020, 12:49

1'inci Lig'de ara döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, ekibi FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu 'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kerim, sözleşmeye imza atmasının ardından siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kerim, sözleşmeye imza atmasının ardından siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.

Almanya doğumlu 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı. Kerim, geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu 1'inci Lig kariyerinde 123 maça çıkarak 38 gol attı.

DHA

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