TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 10 numara Kerim Avcı, siyah-beyazlı camiaya gelmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Fiziksel açıdan hazır olduğunu belirten gurbetçi futbolcu, "Maç eksiğim var ancak antrenmansız değilim. Almanya'da özel çalışmalarımı hiç aksatmadım. Fiziksel olarak şu an yüzde 85'lerdeyim. Kendimi iyi hissediyorum ve oynayacak durumdayım. Gün geçtikçe daha iyi olacağım. Taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlar gelecek. Kadro kalitemiz ortada. Hedefimiz öncelikle play-off hattı, ancak şahsen Süper Lig'e doğrudan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
DHA
Altay'da Kerim Avcı hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.