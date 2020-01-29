Tatos yuvada kaldı

Altay’da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Yunanlı Totas takımı döndü, göze girmeye çalışacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun özel idman programıyla çalışacağı bildirildi.

Altay, devre arasında takımdan gönderme kararı aldığı Andreas Tatos ile tekrar anlaşma sağladı. Alacaklarını tahsil etmek için kulübü FIFA'ya şikayet eden Yunan orta saha oyuncusu ve menajeriyle bir araya gelen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Tatos'un takımda kalması için tekrar el sıkıştı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kamp görmediği için kendisine verilecek özel idman programıyla çalışacağı bildirildi.

İBRAHİM DÖNÜYOR

Devre arası kampına katılmayan ve bir süredir ülkesinde olan Tatos'u siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ali Tandoğan'ın isteğiyle devre arasında yolları ayırma kararı almıştı. Tecrübeli oyuncu ilk yarıda Altay'da görev yaptığı 13 karşılaşmada 3 asist ve 2 kez rakip fileleri havalandırma başarısını göstermişti. Öte yandan Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Altay'da Ege derbisinin hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Giresunspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan stoper İbrahim Öztürk'ün cezası sona erdi. Teknik heyet şans verdiği taktirde tecrübeli oyuncu forma giyebilecek.