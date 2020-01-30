Altay’da Yaser atağı

Siyah-beyazlılar, Hüsamettin’in gitmesinin ardından hücum hattına takviye için Sakarya’dan golcü Yaser’i listesine aldı

TFF 1. Lig'de İstanbulspor galibiyetiyle gözünü Play-Off'a diken Altay, hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Forvet hattı ve kanatta oynayabilen Hüsamettin Yener'in takımdan ayrılmasından sonra golcü oyuncu arayışları başladı. İzmir temsilcisi Sakaryaspor'da görev yapan 28 yaşındaki Yaser Hacımustafaoğlu'nu listesine aldı. 1461 Trabzon, 1922 Konya, Pendik, Manisa FK ve Sakarya'da görev yapan tecrübeli forvet forma giydiği 184 müsabakada58 kez rakip fileyi havalandırdı. 6 asist yaptı.

TEMASA GEÇİLDİ

İzmir ekibi Sakaryaspor'dan ayrılması gündemde olan Yaser Hacımustafaoğlu'nu kadrosuna katarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Tecrübeli futbolcuyla temasa geçen yönetimin bu takviyeyi en kısa sürede sonlandırmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Yaser Hacıosmanoğlu sezonun ilk yarısında Sakarya'da görev yaptığı 15 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı. Siyah-beyazlılar hafta sonu karşılaşacağı Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ