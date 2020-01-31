Ali Tandoğan’ı kritik bir maç bekliyor

Bal-Kes’ten ayrılıp Altay’ın başına geçen Ali Tandoğan pazar günü eski kulübüne rakip olacak. Tandoğan’ın ardından açıklama yapan Vukovic şimdi de taraftara mesaj gönderdi: “Stadı doldurun”

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Teknik Direktörü Ali Tandoğan, pazar günü eski takımı Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında psikolojik olarak zor bir sınava çıkacak. Sezon başında anlaştığı Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan 13. hafta sonunda ekonomik sorunları gerekçe göstererek ayrılan Ali Tandoğan, aynı hafta Altay'la el sıkıştı. Bu gelişme üzerine eski takımından kalecisi Vukovic, teknik direktör Ali Tandoğan'ı eleştiren bir açıklama yapmıştı. Vukovic, sosyal medya hesabından bu hafta taraftarların stadı doldurmasını istedi.

TARAFTARLARA MESAJ VERDİ

Vukovic, "Balıkesirspor taraftarları; "Takımı için canını dişine takan kaptanımız Vukovic'i kıracakmıyız? Gemiyi ilk önce terkeden Ali Tandoğan'ın çalıştırdığı Altay'a karşı Balıkesirspor'umuza ve futbolcularımıza inananları pazar günü stadımıza bekliyoruz" diye mesaj yayınladı.

DEDİKODU YAPMASINLAR

Altay'ın sosyal medya kanalında eski takımı hakkında bir kez konuşan Tandoğan, "Saha içinde en iyi anlaştığımız oyuncunun bizim gittiğimize üzüldüğünü biliyorum. Bu açıklamaları yapacak Türkçesi yok. Kafasına girildiğini tahmin ediyorum. Biz orada sezon başı almamız gereken peşinatı bıraktık. Takım kümede kalsın yeter dediler, biz takımı şampiyonluk potasına soktuk. Derinlere girer ve konuşursam yöneticilik hayatları biter. Teşekkür beklerken arkamdan dedikodu yapmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.