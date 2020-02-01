Altay, beş futbolcu ile sözleşme imzaladı

Altay, son gün Turgut Doğan, Segbefia, Abdülhamit, Yaser ve Okon'ı renklerine kattı. İzmir ekibi ara dönemde toplam 7 oyuncuyu bünyesine katmayı başardı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, transferin son günü bombaları patlattı. Siyah-beyazlılar 5 önemli oyuncuyu kadrosuna kattı İzmir ekibi, Gaziantep FK'dan orta saha Prince Segbefia, Fatih Karagümrük'ten stoper Abdulhamit Yıldız ve kanat Turgut Doğan Şahin ve Sakaryaspor'dan forvet Yaser Hacımustafaoğlu ile 1.5 yıllık, Nijeryalı genç kanat oyuncusu Aniekeme Okon ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Altay daha öncede Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Doğa İşeri ve Gazişehir FK'dan Kerim Avcı'yı bünyesine katmıştı.

HEPSİ DE TECRÜBELİ

Altay'ın kadrosuna kattığı Segbefia, 1. Lig'de Göztepe ve Gazişehir FK formasıyla Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Türkiye'de 5. sezonuna geçiren 28 yaşındaki Togolu futbolcu, görev yaptığı 186 maçta 16 gol atarken 3 asist yaptı. Segbefia, 1. Lig'de oynadığı 87 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki sol kanat Turgut Doğan Süper Lig'de 135 maçta 13 gol atarken 16 gol pası verdi. Tecrübeli sol kanat, 1. Lig'de görev yaptığı 104 maçta 27 kez rakip fileleri sarsarken, 18 asist yaptı.

GÜVENİMİZ TAM

Sezona Spor Toto Süper Lig hedefiyle başlayan Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Devre arasında aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bizim hedeflerimiz belli. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte emin adımlarla Altay'ı layık olduğu yere taşımak için yürüyeceğiz. Ekibimize çok güveniyorum" dedi.



HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Yeni transferler Abdulhamit Yıldız, Turgut Doğan Şahin, Yaser Hacımustafaoğlu ve Aniekeme Okon, hedeflerini formayı kapıp, siyah-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirtti. Ne kadar köklü bir camiaya geldiklerini bildiklerini ifade eden tecrübeli oyuncular, "Buraya adım atar atmaz ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı anladık. Aile ortamında bir kulüp. Çok çalışarak en kısa sürede takım arkadaşlarımızla birlikte Altay'a katkı sağlaya bilmek için saha içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandılar. Öte yandan Altay'ın genç oyucusu Eren Erdoğan sezon sonuna kadar 3. Lig 2. Grup ekibi Fethiyespor'a kiralandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ