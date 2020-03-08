Altay Teknik Direktörü Koşukavak’ın sözlerine Menemen’den çok sert cevap

Yalçın Koşukavak’ın “Futbolunun gelişmesi için genç antrenörlerin oynamaktan yana davranmaları gerekir” açıklamasına Cenk Laleci, “Kimsenin emitasyonu değilim. Teknik adamlar egosuz olmalı” dedi.

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi 1-1 bitirken, iki teknik adamın arasında söz düellosu yaşandı. Play-Off hesapları yapan her iki takımın çok önemli 2'şer puan kaybetmesinin ardından sinirler gerildi. Maçın bitiminde Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın "Ülke futbolunun gelişmesi için genç antrenörlerin oynamaktan yana davranmaları gerekir. Sahada oyun oynandığını söyleyemem" açıklamasına Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci'den çok sert cevap geldi.

BEN HEP KENDİM OLDUM

Altay Teknik Direktörü Koşukavak'ın sözlerine anlam veremediğini belirten Laleci, "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Biz Altay'ın ne oynadığını zaten biliyorduk. Benim Türkiye'de ve Avrupa'da örnek aldığım teknik direktörler var. Ancak ben hiç kimsenin emitasyonu değilim. Her zaman kendim gibi olmayı tercih ettim. Genç kuşak teknik adamların egosuz, kendileri gibi olmalarını temenni ediyorum. Maç sonrası mazeret üreteceğine o enerjisini maç içinde pozisyon ürütmeye kullanmasını beklerdim. Zaten tesadüf eseri yediğimiz gol dışında rakibe pozisyon vermedik" dedi.

ALTAY PES ETMEZ

Altay Başkanı, Menemenspor beraberliğinin ardından "Bütün engellemelere rağmen ant içerim ki sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi

TFF 1. Lig'de art arda oynadığı iki İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup edip, Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Altay, son 10 haftada üst üste 2 galibiyet alamadı. İç sahada iyi, dış sahada kötü sonuçlar alarak istikrarsız bir tablo çizen siyah-beyazlılar, evindeki son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederken, deplasmandaki son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Bu sezon üst üste 3 galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, son olarak 15 ve 16. haftalarda Adana Demirspor ve Erzurumspor'u yenerek 2'de 2 yaptı.

EKMEKÇİOĞLU ÇOK ÖFKELİ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 1-1 biten Ekol Göz Menemenspor maçı sonrası sosyal medya hesabından, "Bütün engellere rağmen, bize karşıt yapılanlara rağmen, kalbi çapraz atanlara inat ant içerim ki sonuna kadar mücadelemizi bırakmayacağız, inanacağız" mesajını paylaştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ