Altay’ı Marco Paşa kurtardı

İzmir temsilcisi, Ndao ve Sobiech’in golleriyle 2-0 yenik duruma düştü. 48’de Kerim Avcı farkı bire indirdi. 90+7’de son sözü golcü Paixao söyledi

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay, deplasmanda 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. 6. dakikada Erhan Kartal ve Abdülkerim'den sıyrılan Ndao, Özgür'ün müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0. 26. dakikada ani gelişen Altay atağında Paixao'nun şutunda top kaleci Aykut'ta kaldı. 33'te Kerim Avcı'nın ceza sahası dışından vuruşunda top defanstan döndü. 35'te Jorquera'nın soldan ortasında Sobiech kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 37'de Jorquera'nın şutunda Abdülhamit topun ağlara gitmesini önledi. 48'de Tatos'un pasında Kerim Avcı yerden sert vurdu: 2-1.

GOLCÜ PAİXAO YİNE SAHNEDE

64'te Abdülhamit'in uzaktan şutunda top direğin dibinden dışarıya çıktı. 65'te Sobiech'in pasında Ndao takımını golden etti. 71'de ceza sahası dışından Turgut'un şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti. 74'te Kerim Avcı'nın soldan ortasında Paixao'dan önce kaleci Aykut topa sahip olarak tehlikeyi önledi. 80'de Turgut ile verkaça giren Putsila takımını golden etti. 83'te Putsila takımını bir kez daha golden etti. 90+7'de kaleci Cihan'ın kullandığı serbest atışta Yaser kafayla aşırdı, Paixao karşılaşmanın da skorunu belirledi: 2-2.

TARAFTARLAR VİRÜS TANIMADI

Futbol Federasyonu'nun Corona virüsüne karşı aldığı tedbirlerden dolayı Türkiye'deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıklamasının ardından dün Fatih Karagümrük-Altay maçında ilginç görüntüler oluştu. 50'ye kakın Karagümrüklü taraftarlar, Vefa Stadı'nın yedek kulübelerinin bulunduğu caddeye gelerek karşılaşmayı takip etti, oyunculara destek verdi. Bazı taraftarlar da çevredeki evlerin balkonlarından karşılaşmayı izledi.