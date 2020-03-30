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Haberler Altay Altay’da Koşukavak’tan örnek davranış

Altay’da Koşukavak’tan örnek davranış

Altay’da Koşukavak’tan örnek davranış

30.03.2020, 12:44

1’inci Lig ekiplerinden Altay’da , ünlü rock şarkıcısı ’in başlattığı "Dayanışma Günleri" yardım kampanyasına katılarak alkış topladı.

Son dönemde imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin projesi kapsamında sanat ve spor camiasındaki ünlülerden yardım istedi. Proje sayesinde koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen 10 bin 252 aileye yetecek gıda yardımı toplandı.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altay Teknik Direktörü Sevgili Yalçın Koşukavak aradı. Dayanışma günleri kapsamında 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Yalçın dostum. Sağ olasın" ifadelerine yer verdi.

Altaylı taraftarlar da sosyal medyadaki gönderinin altında teknik direktörlerinden övgüyle bahsedip, "Altay İzmir'in güneşidir, Büyük Altay Ege'nin parlayan yıldızıdır" yorumları yaptı. Yardımların 10 gün içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacağı bildirildi.

FENERBAHÇE YORUMU
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin kendine resmi teklif yapmasının gurur verici olduğunu söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın Koşukavak, "Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz" dedi.

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