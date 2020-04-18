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Haberler Altay Altay'ın başarılı kaptanı konuştu: Koronavirüs futbola hasret bıraktı

'ın başarılı kaptanı konuştu: futbola hasret bıraktı

Altay'ın başarılı kaptanı konuştu: Koronavirüs futbola hasret bıraktı

18.04.2020, 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,10:38

1. Lig ekiplerinden 'ın kaptanı , kapsamında evden çıkmayarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Özkaya kulübün yer alan açıklamasında, ''Futbolu ve maç atmosferini çok özledim'' ifadelerini kullandı. Virüs kapsamında bir süre seyircisiz oynanan liglerin mart ayı itibariyle ertelenmesine karar verilmişti.

Özgür Özkaya, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından İstanbul'a döndüğünü ve çalışmalarını evde sürdürdüğünü bildirdi.

Yaşadığı sitenin koşu parkurunda koştuğunu anlatan Özgür, "Bu süreçte kilo almadan hazır bir şekilde geri dönmek istiyorum. Yaşanan salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Futbolu ve maç atmosferini çok özledim. Umarım yeniden başladığımızda maçlarımızı taraftarımızın önünde oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özkaya, Yalçın Koşukavak'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan 6 maçın hepsini kazanmaya talibiz. Bu arayı psikolojik olarak iyi geçirenler başarılı olacaktır. Altay olarak Süper Lig'e çıkma hedefimiz var ve biz buna inandık. Ligler yeniden başladığında iyi performans gösterip mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçlü ve kaliteli bir kadromuz da var. Taraftarlarımız da bize inansınlar ve her zaman yanımızda olsunlar."

AA

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