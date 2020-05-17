Altay’ın eli yandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sezon sonunda altyapıdan dikkatleri üzerine çeken ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da kadroda görmek istediği 23 yaşındaki stoper takımkonuda larımızdan yetişen genç stoper Cenk'i yüksek bir bonservis ücretiyle satarak kasasını doldurmayı planlayan yönetim, transfer listesinde yer alan Keçiörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı. Bu sezon sergilediği başarılı performansla için Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'nun 3 milyon TL bonservis ücreti istediği iddia edildi. Altay, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyen korona virüs salgını nedeniyle Erdi'nin ücretinde indirime gidilmesi halinde yeniden harekete geçmeyi planlıyor.



KAPPEL'E KAVUŞUYOR

Altay'ın gelecek sezon için anlaşma sağladığı başarılı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in yarın takıma katılması bekleniyor. Hollandalı futbolcu, liglere verilen ara sonrası memleketi Hollanda'ya gitmişti. 2 Mayıs'ta ülkesinden Türkiye'ye dönen Kappel, İstanbul'da Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantiya alındı. Başarılı oyuncunun, 14 günlük karantina süresi son buluyor. Hollandalı oyuncu, daha sonra karayoluyla İzmir'e gelerek Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde takıma katılacak. 30 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde görev yaptığı 24 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 7 asist yaptı.



'ALTYAPIMIZ SAĞLAM'

Altay'da profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, sağlam bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı. Bozok, "Korona virüs salgını nedeniyle gelecek yıllarda tüm takımlar ekonomik sıkıntılar yaşayacak. Bu nedenle birçok kulüp altyapısından oyuncu çıkarmak için uğraş verecek. Biz de bu konuda oldukça iyi bir kulübüz ve sağlam bir altyapımız var. İdmanlara U-19 ve U-17 takımlarımızdan 8 oyuncuyu dahil ettik. Bu oyunculardan en az 5-6 tanesinin gelecek yıl A takım kadrosunda yer almasını bekliyoruz" dedi. Altay'da, Cenk Blom, Arda Gezer, Melih İşlek, Furkan Mehmet Doğan, Ali Kızılkuyu, Fatih Ergen, Tugay Gündem ve Alperen Kızkapan A takımla idmanlara çıkıyor.