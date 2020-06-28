  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay, Süper Lig için sonuna kadar mücadele edecek

, için sonuna kadar mücadele edecek

1. Lig'de 'la 2-2 berabere kalan 'ın kulüp başkanı , hedefi için sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

Altay, Süper Lig için sonuna kadar mücadele edecek

28.06.2020, 12:08

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekçioğlu, Eskişehirspor karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen son dakikalarda buldukları gollerle karşılaşmadan puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Ligde kalan 4 maçı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini son düdüğe kadar sürdüreceklerini vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yolda bütün engellere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu arada İzmir ekibi, 1 Temmuz Çarşamba günü ağırlayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay, Süper Lig için sonuna kadar mücadele edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA